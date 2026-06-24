Atelier bricolage super-héros Plouarzel
Atelier bricolage super-héros Plouarzel mercredi 15 juillet 2026.
Plouarzel
Atelier bricolage super-héros
Médiathèque Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Dans le cadre de l’évènement Partir en livres Nos petits et grands héros , la médiathèque de Plouarzel propose un atelier histoires et bricolage super-héros pour les 5-8 ans.
Gratuit, sur réservation. .
Médiathèque Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 34 94
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English :
L’événement Atelier bricolage super-héros Plouarzel a été mis à jour le 2026-06-24 par OT IROISE BRETAGNE
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