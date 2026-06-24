Plouarzel

Atelier bricolage super-héros

Médiathèque Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Dans le cadre de l’évènement Partir en livres Nos petits et grands héros , la médiathèque de Plouarzel propose un atelier histoires et bricolage super-héros pour les 5-8 ans.

Gratuit, sur réservation. .

Médiathèque Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 34 94

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English :

L’événement Atelier bricolage super-héros Plouarzel a été mis à jour le 2026-06-24 par OT IROISE BRETAGNE