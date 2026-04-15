Autour des oiseaux du littoral Rue du Lannic Plouarzel

Plouarzel

Autour des oiseaux du littoral

Rue du Lannic Parking de Porscuidic Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:30:00

fin : 2026-07-29 20:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Balade ornithologique

Découvrez la vie secrète des oiseaux du littoral !

Envie de vous évader, d’apprendre, et de vous reconnecter à la nature ?

Rejoignez-moi pour une visite guidée au bout du monde, sur la plage de Porscuidic, dans le Finistère.

À chaque pas, laissez-vous émerveiller par les habitants de l’estran

Les élégants bécasseaux et barges en pleine migration,

Les facétieuses bergeronnettes qui s’activent sur le sable,

Les goélands, mouettes et pluviers, maîtres des lieux.

Plongez dans leur univers et découvrez leurs secrets.

Je vous guiderai pour observer, comprendre et apprécier la richesse de cette biodiversité unique, tout en apprenant à la respecter.

Parce que découvrir, c’est aussi préserver.

Prêt à embarquer pour une aventure nature ? .

Rue du Lannic Parking de Porscuidic Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 99 41 39 25

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English : Autour des oiseaux du littoral

L’événement Autour des oiseaux du littoral Plouarzel a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE