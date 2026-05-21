Fête de la Musique Plouarzel
Fête de la Musique Plouarzel vendredi 19 juin 2026.
Plouarzel
Fête de la Musique
Jardin de la forge Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Dans le jardin de la Forge derrière la mairie, se succéderont chorales, groupe et musique traditionnelle, école de musique, groupes de Rock et de Blues, percussions et fanfares !
Il y en aura pour tous les goûts !
Une restauration est prévue sur place avec des saucisses et merguez de la boucherie locale, des frites et une buvette.
Esprit familial et convivial, une bonne façon de fêter l’été qui à déjà bien commencé…. on vous attend ! .
Jardin de la forge Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 60 07
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English :
L’événement Fête de la Musique Plouarzel a été mis à jour le 2026-05-21 par OT IROISE BRETAGNE
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