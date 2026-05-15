Foire aux puces Place de la mairie Plouarzel
Foire aux puces Place de la mairie Plouarzel dimanche 7 juin 2026.
Plouarzel
Foire aux puces
Place de la mairie Complexe polyvalent Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Foire aux puces annuelle de l’association Swing Penn Ar Bed. Près de 100 exposants (complet) sur plus de 400m linéaire d’exposition au complexe polyvalent de Plouarzel, à côté de la mairie. Petite restauration et buvette sur place. .
Place de la mairie Complexe polyvalent Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 81 01 40 06
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English : Foire aux puces
L’événement Foire aux puces Plouarzel a été mis à jour le 2026-05-15 par OT IROISE BRETAGNE
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