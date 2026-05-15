Foire aux puces Place de la mairie Plouarzel

Plouarzel

Foire aux puces

Place de la mairie Complexe polyvalent Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Foire aux puces annuelle de l’association Swing Penn Ar Bed. Près de 100 exposants (complet) sur plus de 400m linéaire d’exposition au complexe polyvalent de Plouarzel, à côté de la mairie. Petite restauration et buvette sur place. .

Place de la mairie Complexe polyvalent Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 81 01 40 06

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English : Foire aux puces

L’événement Foire aux puces Plouarzel a été mis à jour le 2026-05-15 par OT IROISE BRETAGNE