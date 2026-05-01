Plouarzel

Fête de l’estampe Du papier à la gravure

Salle Tud ha bro et Atelier 5°W PAPIERS Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la 14e fête nationale de l’estampe et pour la troisième année à Plouarzel, une exposition de gravure est présentée dans la salle Tud ha Bro (accolée à la médiathèque) tout le week-end.

Vous pourrez découvrir le travail d’Agnès DUBART, Marie BELORGEY et Thibaut THIERRY, tous trois graveurs

L’atelier 5°W PAPIERS ouvre également ses portes et Thibaut THIERRY, artisan papetier, vous proposera des démonstrations de fabrication de papier et ses créations.

En partenariat avec l’association Tre Arzh .

Salle Tud ha bro et Atelier 5°W PAPIERS Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 70 73 49 55

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English :

L’événement Fête de l’estampe Du papier à la gravure Plouarzel a été mis à jour le 2026-05-18 par OT IROISE BRETAGNE