Japan ride Plouarzel
Japan ride Plouarzel samedi 27 juin 2026.
Plouarzel
Japan ride
Salle du bourg Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Week-end d’animations à la salle du bourg de Plouarzel avec une exposition de voitures japonaises, un marché de créateurs, un parc de jeux gonflables, des animations pour enfants, une restauration et une buvette. .
Salle du bourg Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 22 75 56 72
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English : Japan ride
L’événement Japan ride Plouarzel a été mis à jour le 2026-05-14 par OT IROISE BRETAGNE
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