Plouarzel

Japan ride

Salle du bourg Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Week-end d’animations à la salle du bourg de Plouarzel avec une exposition de voitures japonaises, un marché de créateurs, un parc de jeux gonflables, des animations pour enfants, une restauration et une buvette. .

Salle du bourg Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 22 75 56 72

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English : Japan ride

L’événement Japan ride Plouarzel a été mis à jour le 2026-05-14 par OT IROISE BRETAGNE