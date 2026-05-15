Gala de fin de saison de Swing Penn Ar Bed Place de la mairie Plouarzel
Gala de fin de saison de Swing Penn Ar Bed Place de la mairie Plouarzel samedi 20 juin 2026.
Plouarzel
Gala de fin de saison de Swing Penn Ar Bed
Place de la mairie Complexe polyvalent Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20 18:30:00
Date(s) :
2026-06-20
L’association Swing Penn Ar Bed propose son gala de danse de fin de saison dans la salle omnisport du bourg au complexe polyvalent, place de la mairie. Au programme plus d’une heure de présentation de divers danses, enfants, adultes. .
Place de la mairie Complexe polyvalent Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 81 01 40 06
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English : Gala de fin de saison de Swing Penn Ar Bed
L’événement Gala de fin de saison de Swing Penn Ar Bed Plouarzel a été mis à jour le 2026-05-15 par OT IROISE BRETAGNE
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