Atelier broderie Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Atelier broderie

Médiathèque Robert Badinter 25 rue Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:00:00

fin : 2026-08-06 17:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Dans le cadre de son exposition Fil·s d’histoires portraits de femme·s , l’artiste Sophie Keromnes Andrade propose deux ateliers broderies.

Ils sont ouverts à tout·es, adultes & enfants à partir de 8 ans, sur inscription.

– Jeudi 23 juillet à 15h

– Jeudi 6 août à 15h

Chaque participant·e réalisera un projet personnel dans un tambour à broder de 13 × 21 cm.

Les créations pourront être emportées à l’issue de l’atelier ou laissées afin de rejoindre la collection de la pièce collective exposée à la médiathèque.

Il est possible d’apporter un objet personnel, un morceau de tissu, une photographie ou une image servant de point de départ au projet.

L’idée est de venir avec l’envie de créer, d’expérimenter et de partager un moment collectif autour de la pratique artistique. .

Médiathèque Robert Badinter 25 rue Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

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English :

L’événement Atelier broderie Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS