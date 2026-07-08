Atelier broderie Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët
jeudi 6 août 2026 · Médiathèque Robert Badinter · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Atelier broderie
Médiathèque Robert Badinter 25 rue Lannevain Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-06 17:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Dans le cadre de son exposition Fil·s d’histoires portraits de femme·s , l’artiste Sophie Keromnes Andrade propose deux ateliers broderies.
Ils sont ouverts à tout·es, adultes & enfants à partir de 8 ans, sur inscription.
– Jeudi 23 juillet à 15h
– Jeudi 6 août à 15h
Chaque participant·e réalisera un projet personnel dans un tambour à broder de 13 × 21 cm.
Les créations pourront être emportées à l’issue de l’atelier ou laissées afin de rejoindre la collection de la pièce collective exposée à la médiathèque.
Il est possible d’apporter un objet personnel, un morceau de tissu, une photographie ou une image servant de point de départ au projet.
L’idée est de venir avec l’envie de créer, d’expérimenter et de partager un moment collectif autour de la pratique artistique. .
Médiathèque Robert Badinter 25 rue Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53
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English :
L’événement Atelier broderie Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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