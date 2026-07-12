Quatuor itinérances Concert Quatuor de violoncelles Rue du Philosophe Alain Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Quatuor itinérances Concert Quatuor de violoncelles

Rue du Philosophe Alain Chapelle Notre Dame de la Paix Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 20:00:00

fin : 2026-08-02 20:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Le quatuor de violoncelles Itinérances, composé de violoncellistes de haut niveau (toutes et tous professeurs de Conservatoires nationaux, Un programme en forme de traversée, des paysages bretons aux imaginaires européens et américains, entre traditions, rêveries et éclats du répertoire. A travers ce parcours, les quatre violoncelles dessinent un espace sonore mouvant, ou les esthétiques se croisent et se répondent, de la mémoire populaire aux écritures du XXe siècle et d’aujourd’hui.

Cette traversée met en lumière des œuvres rarement jouées, et accorde une place importante aux compositrices, dont les voix ont longtemps été marginalisées dans les récits musicaux dominants. Leur présence ici participe d’un choix d’écoute faire entendre ces écritures avec la même évidence que les répertoires établis.

Chaque pièce devient une étape, un paysage intérieur, une variation du temps. Le son chaud et enveloppant des quatre violoncelles relie ces mondes et transforme le programme en un voyage ou` les frontières s’effacent au profit d’un espace plus sensible et plus ouvert.

Œuvres de Bartok, Florence Price, Kurt Weill, de la compositrice azuréenne Victoire Yau, ainsi que d’autres découvertes.

Emmanuelle Lamarre

Depuis 2012, elle enseigne le violoncelle et la musique de chambre au CRD de Lorient. Elle dirige l’ensemble de violoncelles Embruns de cordes . Elle s’enrichit d’expériences musicales variées, tant dans l’ensemble Sable et ciel a` Brest, que dans différents projets de musique de chambre.

Convaincue de l’intérêt de tisser des liens entre les arts, elle crée de nombreux

spectacles pluridisciplinaires, dont le dernier Compositrices, portées disparues qui mêle théâtre, quatuor à cordes et dessin de BD. Elle défend l’accessibilité´ de la musique classique a` tous les publics, en particulier au jeune public.

Corinne Lacour

Professeur de violoncelle au CRR de Rennes depuis 2007.

Elle se produit régulièrement au sein de l’orchestre National de Bretagne et en musique de chambre.( Trio Donna, sonate avec piano)

Violoncelliste sur le spectacle Le Carnaval des animaux avec Albin de la Simone, production TNB entre 2018 et 2022.

Membre du chœur Kamerton de 2006 à 2020.

Elle est également très impliquée dans le développement des pratiques amateurs et a créé deux ensembles de violoncelles Cellimax et Celleizh , qu’elle dirige depuis 2011.

Véronique Bourlet

Professeur de violoncelle au CRD de Vannes. Elle se produit régulièrement au sein de différents ensembles de musique de chambre et a participé à l’enregistrement de plusieurs disques aux styles variés.

Engagée auprès de l’association La Clé de Phare, elle participe à ses spectacles en tant que cheffe d’orchestre ou violoncelliste, aux côtés d’enfants en situation de handicap.

Olivier Lacour

Après 5 années passées à l’ Orchestre Philharmonique de Radio France et 7 années à l’ Orchestre de Paris, Olivier Lacour occupe le poste de violoncelle solo de l’ Orchestre National de Bretagne depuis 2000.

Il enseigne également le violoncelle au pôle d’ enseignement supérieur Bretagne Pays de Loire depuis 2011. Il se produit régulièrement au sein du quatuor à cordes Le Ponant composée de musiciens de l’ ONB.

Il est également très investi dans les missions d’ actions éducatives et culturelles. .

Rue du Philosophe Alain Chapelle Notre Dame de la Paix Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 63 62 84 96

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English :

L’événement Quatuor itinérances Concert Quatuor de violoncelles Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS