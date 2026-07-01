Atelier broderie sur papier Landunvez
lundi 10 août 2026 · Landunvez
Informations pratiques
Landunvez
Atelier broderie sur papier
Centre nautique salle Arc’hantel Landunvez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:30:00
fin : 2026-08-10 12:30:00
Date(s) :
2026-08-10
Découvrez la broderie sur papier, une technique créative qui mêle fil, aiguille et support papier pour donner du relief et de la poésie à vos images. Après un temps de présentation de la technique et une phase d’expérimentation sur différents motifs, vous réaliserez un projet personnel en brodant une photographie. Un atelier accessible à tous, sans prérequis, pour explorer une nouvelle manière de sublimer vos souvenirs et vos images. .
Centre nautique salle Arc’hantel Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 65 55 19 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier broderie sur papier Landunvez a été mis à jour le 2026-07-01 par OT IROISE BRETAGNE
À voir aussi à Landunvez (Finistère)
- Concerts à La Blanche Hermine Guinguette La Blanche Hermine Landunvez 9 juillet 2026
- Découverte de l’estran Landunvez 11 juillet 2026
- Concerts à La Blanche Hermine Guinguette La Blanche Hermine Landunvez 13 juillet 2026
- Concert Salve Mater Landunvez 15 juillet 2026
- Concerts à La Blanche Hermine Guinguette La Blanche Hermine Landunvez 16 juillet 2026