Informations pratiques

Landunvez

Atelier broderie sur papier

Centre nautique salle Arc’hantel Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:30:00

fin : 2026-08-10 12:30:00

Date(s) :

2026-08-10

Découvrez la broderie sur papier, une technique créative qui mêle fil, aiguille et support papier pour donner du relief et de la poésie à vos images. Après un temps de présentation de la technique et une phase d’expérimentation sur différents motifs, vous réaliserez un projet personnel en brodant une photographie. Un atelier accessible à tous, sans prérequis, pour explorer une nouvelle manière de sublimer vos souvenirs et vos images. .

Centre nautique salle Arc’hantel Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 65 55 19 24

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English :

L’événement Atelier broderie sur papier Landunvez a été mis à jour le 2026-07-01 par OT IROISE BRETAGNE