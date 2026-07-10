Atelier cadre fleurs séchées Domitys Le Carrousel Cabourg

Informations pratiques

Cabourg

Atelier cadre fleurs séchées

Domitys Le Carrousel 4 Avenue André Thiers Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 15:00:00

fin : 2026-08-27 16:00:00

Date(s) :

2026-08-27

La Résidence Domitys propose un atelier créatif autour des fleurs séchées, pour réaliser un élégant cadre en verre personnalisé. Couleurs, textures et compositions florales se mêleront pour donner naissance à une création délicate et unique. Un moment de détente et de créativité, propice à l’échange

La Résidence Domitys propose un atelier créatif autour des fleurs séchées, pour réaliser un élégant cadre en verre personnalisé. Couleurs, textures et compositions florales se mêleront pour donner naissance à une création délicate et unique. Un moment de détente et de créativité, propice à l’échange et au plaisir de créer de ses propres mains !

Atelier réservé aux adultes. Sur inscription. .

Domitys Le Carrousel 4 Avenue André Thiers Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 86 00

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English : Atelier cadre fleurs séchées

The Domitys residence is offering a creative workshop using dried flowers to create an elegant, personalised glass frame. Colours, textures and floral arrangements will combine to create a delicate and unique creation. A moment of relaxation and creativity, conducive to sharing.

L’événement Atelier cadre fleurs séchées Cabourg a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cabourg