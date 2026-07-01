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AGENDA · Cabourg

Soirée Licorne Aqua Diva Cabourg

jeudi 16 juillet 2026 · Aqua Diva · Cabourg

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Aqua Diva
Adresse
11 avenue Guillaume le Conquérant
Ville
14390 Cabourg
Département
Calvados
Tarif

Cabourg

Soirée Licorne

Aqua Diva 11 avenue Guillaume le Conquérant Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-08-13

Une soirée pleine de fantaisie et de bonne humeur s’annonce à la piscine aqualudique !
Une soirée pleine de fantaisie et de bonne humeur s’annonce au centre aqualudique !

Au programme
– Ambiance festive et musicale
– Bouées géantes et décorations licornes
– Jeux aquatiques et animations pour toute la famille
– Des souvenirs colorés à partager ensemble

Le temps d’une soirée, plongez dans l’univers féerique des licornes ! Une ambiance festive et chaleureuse, idéale pour partager un moment joyeux en famille ou entre amis, au bord de l’eau.

Réservation obligatoire à l’accueil de la piscine.   .

Aqua Diva 11 avenue Guillaume le Conquérant Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 14 99 19 99 

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English : Soirée Licorne

An evening full of fun and good cheer is in store at the water park!

L’événement Soirée Licorne Cabourg a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cabourg

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