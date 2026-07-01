Soirée Licorne Aqua Diva Cabourg
jeudi 16 juillet 2026 · Aqua Diva · Cabourg
Informations pratiques
Cabourg
Soirée Licorne
Aqua Diva 11 avenue Guillaume le Conquérant Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16 22:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-13
Une soirée pleine de fantaisie et de bonne humeur s’annonce à la piscine aqualudique !
Une soirée pleine de fantaisie et de bonne humeur s’annonce au centre aqualudique !
Au programme
– Ambiance festive et musicale
– Bouées géantes et décorations licornes
– Jeux aquatiques et animations pour toute la famille
– Des souvenirs colorés à partager ensemble
Le temps d’une soirée, plongez dans l’univers féerique des licornes ! Une ambiance festive et chaleureuse, idéale pour partager un moment joyeux en famille ou entre amis, au bord de l’eau.
Réservation obligatoire à l’accueil de la piscine. .
Aqua Diva 11 avenue Guillaume le Conquérant Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 14 99 19 99
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English : Soirée Licorne
An evening full of fun and good cheer is in store at the water park!
L’événement Soirée Licorne Cabourg a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cabourg
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