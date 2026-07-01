Soirée Licorne Aqua Diva Cabourg

Informations pratiques

Cabourg

Soirée Licorne

Aqua Diva 11 avenue Guillaume le Conquérant Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-13

Une soirée pleine de fantaisie et de bonne humeur s’annonce à la piscine aqualudique !

Une soirée pleine de fantaisie et de bonne humeur s’annonce au centre aqualudique !

Au programme

– Ambiance festive et musicale

– Bouées géantes et décorations licornes

– Jeux aquatiques et animations pour toute la famille

– Des souvenirs colorés à partager ensemble

Le temps d’une soirée, plongez dans l’univers féerique des licornes ! Une ambiance festive et chaleureuse, idéale pour partager un moment joyeux en famille ou entre amis, au bord de l’eau.

Réservation obligatoire à l’accueil de la piscine. .

Aqua Diva 11 avenue Guillaume le Conquérant Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 14 99 19 99

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English : Soirée Licorne

An evening full of fun and good cheer is in store at the water park!

L’événement Soirée Licorne Cabourg a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cabourg