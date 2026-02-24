Conférence Valentine de Saint-Point, l’avant-garde au féminin par Alexandra Destais Villa du Temps retrouvé Cabourg

Cabourg

Conférence Valentine de Saint-Point, l’avant-garde au féminin par Alexandra Destais

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Figure singulière et audacieuse du début du XXe siècle, Valentine de Saint-Point incarne une avant-garde au féminin encore méconnue. À travers cette conférence, Alexandra Destais éclaire le parcours de cette artiste aux multiples facettes et son rôle dans les mouvements artistiques de son temps.

Figure singulière et audacieuse du début du XXe siècle, Valentine de Saint-Point incarne une avant-garde au féminin encore méconnue. À travers cette conférence, Alexandra Destais éclaire le parcours de cette artiste aux multiples facettes et son rôle dans les mouvements artistiques de son temps. .

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 47 44 44 contact@villadutempsretrouve.com

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English : Conférence Valentine de Saint-Point, l’avant-garde au féminin par Alexandra Destais

A singular and audacious figure at the beginning of the 20th century, Valentine de Saint-Point embodies a feminine avant-garde that is still little known. In this talk, Alexandra Destais sheds light on the career of this multi-faceted artist and her role in the artistic movements of her time.

L’événement Conférence Valentine de Saint-Point, l’avant-garde au féminin par Alexandra Destais Cabourg a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cabourg