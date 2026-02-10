Brocante de l’école Saint-Louis Institution Saint-Louis Cabourg
Brocante de l’école Saint-Louis Institution Saint-Louis Cabourg samedi 30 mai 2026.
Cabourg
Brocante de l’école Saint-Louis
Institution Saint-Louis D400A Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Pour sa 4e édition, le vide-greniers organisé par les élèves de l’école Saint-Louis s’annonce comme l’occasion idéale de flâner entre les stands et profiter d’un moment de détente !
Pour sa 4e édition, le vide-greniers organisé par les élèves de l’école Saint-Louis s’annonce comme l’occasion idéale de flâner entre les stands et profiter d’un moment de détente !
Sur place, une offre de restauration rapide, sucrée et salée, ainsi qu’une buvette permettront de savourer pleinement cette journée.
Tarif exposant 4€ le mètre linéaire. Sur réservation. .
Institution Saint-Louis D400A Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 7 77 06 25 60 gestionsaintlouis.cabourg@gmail.com
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English : Brocante de l’école Saint-Louis
Now in its 4th year, the garage sale organised by the pupils of the Saint-Louis school is the perfect opportunity to stroll between the stalls and enjoy a moment of relaxation!
L’événement Brocante de l’école Saint-Louis Cabourg a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cabourg
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