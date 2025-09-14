Saison Culturelle Canopée La Sall’in Cabourg

La Sall'in 43 Avenue de l'Hippodrome Cabourg

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

2026-05-30

C’est un concert de Norenjiv, musicien chanteur éléctro, entre Michael Jackson et Daft Punk… très star concept , technologique, artificiel. Le thème qu’il développe, paradoxalement, parle de la déconnection de l’homme avec la nature.

Spectacle musical Canopée

Mais progressivement, ses machines lui font défaut, une série de bugs ébranlent son show et sa confiance. Le masque tombe, sa fausse voix, ses faux cheveux… Le créateur et acteur du spectacle jongle avec une dextérité stupéfiante entre musique personnelle, théâtre d’art, art de la scène voire même du cirque.

Il attire notre attention sans cesse mettant en avant la création continue, l’imprévisible et la rencontre avec une poésie musicale rare ! Spectacle unique et d’une maitrise absolue.

Daniel Tosi, compositeur et chef d’orchestre. Directeur du conservatoire de Perpignan Méditerranée.

En partenariat avec ICI NORMANDIE.

Durée 1h20. .

La Sall’in 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

English : Saison Culturelle Canopée

It’s a concert by Norenjiv, an electro musician and singer, somewhere between Michael Jackson and Daft Punk? very « star concept », technological, artificial. The theme he develops, paradoxically, speaks of man?s disconnection from nature.

German : Saison Culturelle Canopée

Es ist ein Konzert von Norenjiv, einem Elektro-Musiker und Sänger zwischen Michael Jackson und Daft Punk? sehr « star concept », technologisch, künstlich. Das Thema, das er entwickelt, spricht paradoxerweise von der Abkopplung des Menschen von der Natur.

Italiano :

È il concerto di Norenjiv, musicista e cantante electro, a metà strada tra Michael Jackson e i Daft Punk, molto « star concept », tecnologico, artificiale. Il tema che sviluppa, paradossalmente, parla della disconnessione dell’uomo dalla natura.

Espanol :

Se trata de un concierto de Norenjiv, músico y cantante electro, a caballo entre Michael Jackson y Daft Punk… muy « star concept », tecnológico, artificial. El tema que desarrolla, paradójicamente, habla de la desconexión del hombre con la naturaleza.

