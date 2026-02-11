Châteaux de sable au crépuscule Près du Canard Club Cabourg
mardi 4 août 2026 · Près du Canard Club · Cabourg
Informations pratiques
Cabourg
Châteaux de sable au crépuscule
Près du Canard Club Plage, côté ouest Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04 22:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Vivez une expérience unique et laissez libre cours à votre créativité lors des Châteaux au crépuscule ! En famille, entre amis ou en solo, participez à la construction d’un grand village éphémère de châteaux de sable sur la plage. Au fil de la soirée, chaque participant apporte sa pierre à l’édifice
Vivez une expérience unique et laissez libre cours à votre créativité lors des Châteaux au crépuscule !
En famille, entre amis ou en solo, participez à la construction d’un grand village éphémère de châteaux de sable sur la plage. Au fil de la soirée, chaque participant apporte sa pierre à l’édifice en imaginant et façonnant son propre château pour donner vie à une œuvre collective spectaculaire.
À la tombée de la nuit, le village s’illumine grâce à des bougies LED disposées dans les créations, offrant un décor féérique et une ambiance magique face à la mer. Conviviale, artistique et accessible à tous, cette animation invite petits et grands à partager un moment hors du temps, entre créativité, émerveillement et esprit de collaboration.
Inscription sur place. .
Près du Canard Club Plage, côté ouest Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr
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English : Châteaux de sable au crépuscule
Enjoy a unique experience and give free rein to your creativity at Châteaux au crépuscule! As a family, with friends or on your own, take part in the construction of a large ephemeral village of sand castles on the beach. Over the course of the evening, each participant will make his or her own c…
L’événement Châteaux de sable au crépuscule Cabourg a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cabourg
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