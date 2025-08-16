Cabourg

Concours de l’insubmersible

Plage côté ouest (près du Canard Club) Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

En famille ou entre amis, venez construire votre proue de bateau en bord de mer. Celle-ci devra résister le plus longtemps possible à l’assaut de la marée !

En famille ou entre amis, venez construire votre proue de bateau en bord de mer. Celle-ci devra résister le plus longtemps possible à l’assaut de la marée !

Dès 4 ans. .

Plage côté ouest (près du Canard Club) Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

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English : Concours de l’insubmersible

With family or friends, come and build your own boat bow by the sea. It will have to withstand the onslaught of the tide for as long as possible!

L’événement Concours de l’insubmersible Cabourg a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Cabourg