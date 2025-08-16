Finales de l’Open de tennis Garden Tennis Cabourg
Finales de l’Open de tennis Garden Tennis Cabourg jeudi 6 août 2026.
Cabourg
Finales de l’Open de tennis
Garden Tennis 1 Avenue Charles de Gaulle Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Le 6 août marque l’aboutissement de l’Open de Tennis de Cabourg avec ses finales tant attendues. Après des matchs disputés tout au long du tournoi, les meilleurs joueurs et joueuses se retrouvent sur les courts pour offrir un spectacle à la hauteur de l’événement !
Le 6 août marque l’aboutissement de l’Open de Tennis de Cabourg avec ses finales tant attendues. Après des matchs disputés tout au long du tournoi, les meilleurs joueurs et joueuses se retrouvent sur les courts pour offrir un spectacle à la hauteur de l’événement ! .
Garden Tennis 1 Avenue Charles de Gaulle Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 91 91 91 garden.tennis.asso@cabourg.fr
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English : Finales de l’Open de tennis
August 6 marks the culmination of the Cabourg Tennis Open with the long-awaited finals. After fiercely contested matches throughout the tournament, the best male and female players take to the courts to put on a show worthy of the event!
L’événement Finales de l’Open de tennis Cabourg a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Cabourg
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