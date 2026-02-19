Atelier Calligraphie chinoise Bibliothèque Italie Paris
Atelier Calligraphie chinoise Bibliothèque Italie Paris vendredi 6 mars 2026.
Après
la lecture d’un conte chinois par les bibliothécaires, participez à des jeux
d’écriture avec les idéogrammes et initiez-vous à l’art millénaire
de la calligraphie chinoise !
Venez vous initier à l’art de la calligraphie chinoise.
Les bibliothécaires proposent un atelier de calligraphie chinoise aux enfants de 8 à 12 ans, à partir du CE1.
Le vendredi 06 mars 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.
Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris
