Atelier Calligraphie chinoise Bibliothèque Italie Paris

Après

la lecture d’un conte chinois par les bibliothécaires, participez à des jeux

d’écriture avec les idéogrammes et initiez-vous à l’art millénaire

de la calligraphie chinoise !

Venez vous initier à l’art de la calligraphie chinoise.

Les bibliothécaires proposent un atelier de calligraphie chinoise aux enfants de 8 à 12 ans, à partir du CE1.

Le vendredi 06 mars 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-06T11:30:00+01:00

fin : 2026-03-06T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-06T10:30:00+02:00_2026-03-06T12:00:00+02:00

Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Italie et trouvez le meilleur itinéraire

