Atelier calligraphie du XVIIIe siècle, Cité internationale de la tapisserie, Aubusson
samedi 19 septembre 2026 · Cité internationale de la tapisserie · Aubusson
Informations pratiques
Atelier calligraphie du XVIIIe siècle Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 16h00 Cité internationale de la tapisserie Creuse
Tarif préférentiel.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Le Centre de ressources-Bibliothèque des Arts André Chandernagor vous propose un atelier de calligraphie du XVIIIe siècle, animé par la calligraphe Noémie Keren.
(atelier à partir de 7 ans)
Cité internationale de la tapisserie Rue William Dumazet, 23200 Aubusson, France Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0555666666 https://www.cite-tapisserie.fr Le nouveau parcours d’exposition de la Cité internationale de la tapisserie occupe environ 1.200 m2. La scénographie en trois espaces est signée Frédérique Paoletti et Catherine Rouland. Elle est complétée par une plateforme de création contemporaine.
Le Centre de ressources-Blibliothèque des Arts André Chandernagor vous propose un atelier calligraphie du XVIIIe siècle, animé par la calligraphe Noémie Keren.
Détail de la tapisserie installation « George » d’après l’œuvre de Françoise Pétrovitch ©Cité internationale de la tapisserie ©Nicolas Roger
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