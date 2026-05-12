Atelier calligraphie écriture Caroline Place du château Jumilhac-le-Grand

Jumilhac-le-Grand

Atelier calligraphie écriture Caroline

Place du château Office de tourisme Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Atelier tout public, famille (à partir de 7,5 ans)

La calligraphie est l’art de faire des belles lettres avec des outils qui, il y a longtemps, étaient utilisés pour écrire une plume, notamment la plume d’oie, ou un calame (roseau taillé).

Ici nous utiliserons l’automatic pen, un outil plus facile

Atelier tout public, famille (à partir de 7,5 ans)

La calligraphie est l’art de faire des belles lettres avec des outils qui, il y a longtemps, étaient utilisés pour écrire une plume, notamment la plume d’oie, ou un calame (roseau taillé).

Ici nous utiliserons l’automatic pen, un outil plus facile à utiliser que la plume.

Les apprentis copistes tracent les lettres qui les intéressent (lettres de leur prénom, d’un personnage historique) en suivant le ductus , les flèches numérotées qui vont de haut en bas. Ils s’essaient aux pleins et aux déliés. A la fin de la séance, sur une feuille plus qualitative, les participants écrivent le mot choisi ou des initiales. Ils ajoutent des motifs, collages (fleurs,

plumes…) pour embellir leur production ! .

Place du château Office de tourisme Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 55 43 bit.jumilhac@perigord-limousin.fr

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English : Atelier calligraphie écriture Caroline

Workshop for all ages, family (from 7.5 years)

Calligraphy is the art of making beautiful letters using tools that were once used for writing: a quill, particularly a goose quill, or a calamus (carved reed).

Here we’ll be using the automatic pen, a tool that’s easier to use than the quill

L’événement Atelier calligraphie écriture Caroline Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-05-12 par Isle-Auvézère