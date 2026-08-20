Atelier calligraphie japonaise à Nantes, thème océan ? umi Association Jeunesse France Japon Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-22 10:00 – 12:00

Gratuit : non 33 € matériel inclus, 28 € matériel exclus Merci de me demander un renseignement si vous pensez à acheter le matériel.Inscription possible dès maintenant, par e-mail ou SMS. Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public – Age minimum : 11 et Age maximum : 99

Découvrez la calligraphie japonaise lors d’un atelier accessible à tous.Je vous propose de pratiquer le maniement du pinceau et de l’encre, tout en découvrant ou en approfondissant les bases de cet art traditionnel japonais.Pour cet atelier estival, nous explorerons des kanji et des expressions évoquant l’univers de la mer : les vagues, les marées, la lumière, le souffle ou encore les mystères de l’océan. Chacun pourra choisir les mots qui l’inspirent et les exprimer librement à travers le geste du pinceau.Débutants comme pratiquants plus expérimentés sont les bienvenus. Le matériel est fourni.Je propose également le lendemain un atelier de sumi-e (peinture japonaise à l’encre) consacré aux créatures marines.N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions !Sur inscription

Association Jeunesse France Japon Nantes 44000

0768836553



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