Mimizan

Atelier Calligraphie

Musée-Prieuré Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

A la manière des moines copistes du prieuré ou du scribe personnel du seigneur, viens te plonger dans l’art de la belle écriture: la calligraphie.

Atelier à partir de 10 ans (présence des parents) et ouvert aux adultes. N’oublie pas de porter des vêtements risque-tout.

Réservation obligatoire au 05 58 09 00 61 ou à musee@mimizan.com. .

Musée-Prieuré Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 00 61 musee@mimizan.com

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English : Atelier Calligraphie

L’événement Atelier Calligraphie Mimizan a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Mimizan