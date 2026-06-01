Concours de pétanque 4 parties + finales ouvert à tous Mimizan mardi 30 juin 2026.

Mimizan

Concours de pétanque 4 parties + finales ouvert à tous

32, Rue du Vieux Marché Mimizan Landes

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 19:00:00

fin : 2026-06-30 23:30:00

Date(s) :

2026-06-30

Concours doublettes ouvert à tous 4 parties pour tous Finales aux vainqueurs des 4 Parties au point et au tir. .

32, Rue du Vieux Marché Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 39 13 33 ubmimizan@gmail.com

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English : Concours de pétanque 4 parties + finales ouvert à tous

L’événement Concours de pétanque 4 parties + finales ouvert à tous Mimizan a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Mimizan