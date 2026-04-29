Mimizan

Vide-greniers organisé par la Pinasse

Allée Ségosa (face aux arènes) Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Le vide-grenier de Mimizan Plage s’installe pour une nouvelle édition sous le signe de la convivialité et du partage. C’est l’occasion idéale de chiner, de trouver des objets uniques à petits prix et de donner une seconde vie à ce qui dormait dans les greniers. .

Allée Ségosa (face aux arènes) Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 066151986 segosa.okeanos@gmail.com

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English : Vide-greniers organisé par la Pinasse

L’événement Vide-greniers organisé par la Pinasse Mimizan a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Mimizan