Vide-greniers organisé par la Pinasse Mimizan
Vide-greniers organisé par la Pinasse Mimizan dimanche 21 juin 2026.
Mimizan
Vide-greniers organisé par la Pinasse
Allée Ségosa (face aux arènes) Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Le vide-grenier de Mimizan Plage s’installe pour une nouvelle édition sous le signe de la convivialité et du partage. C’est l’occasion idéale de chiner, de trouver des objets uniques à petits prix et de donner une seconde vie à ce qui dormait dans les greniers. .
Allée Ségosa (face aux arènes) Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 066151986 segosa.okeanos@gmail.com
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English : Vide-greniers organisé par la Pinasse
L’événement Vide-greniers organisé par la Pinasse Mimizan a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Mimizan
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