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Vide-greniers organisé par la Pinasse Mimizan

Vide-greniers organisé par la Pinasse Mimizan

Vide-greniers organisé par la Pinasse Mimizan dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Allée Ségosa (face aux arènes)

Ville : 40200 Mimizan

Département : Landes

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Mimizan

Vide-greniers organisé par la Pinasse

Allée Ségosa (face aux arènes) Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Le vide-grenier de Mimizan Plage s’installe pour une nouvelle édition sous le signe de la convivialité et du partage. C’est l’occasion idéale de chiner, de trouver des objets uniques à petits prix et de donner une seconde vie à ce qui dormait dans les greniers.   .

Allée Ségosa (face aux arènes) Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 066151986  segosa.okeanos@gmail.com

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English : Vide-greniers organisé par la Pinasse

L’événement Vide-greniers organisé par la Pinasse Mimizan a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Mimizan

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