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Pala en famille au fronton de Mimizan bourg Fronton Municipal du bourg Mimizan

Pala en famille au fronton de Mimizan bourg Fronton Municipal du bourg Mimizan mardi 28 juillet 2026.

Lieu
Fronton Municipal du bourg
Adresse
Avenue de la gare
Ville
40200 Mimizan
Département
Landes
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Mimizan

Pala en famille au fronton de Mimizan bourg

Fronton Municipal du bourg Avenue de la gare Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Pala en famille

A partir de 6 ans
De 10h à 12h
Tarif 8,40 € par famille dans la limite de 4 personnes par famille
Max Limité à 4 familles

réservation sur https://reservation.mimizan-tourisme.com/   .

Fronton Municipal du bourg Avenue de la gare Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Pala en famille au fronton de Mimizan bourg

L’événement Pala en famille au fronton de Mimizan bourg Mimizan a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Mimizan

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