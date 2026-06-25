Pala en famille au fronton de Mimizan bourg Fronton Municipal du bourg Mimizan mardi 28 juillet 2026.

Mimizan

Pala en famille au fronton de Mimizan bourg

Fronton Municipal du bourg Avenue de la gare Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Pala en famille

A partir de 6 ans

De 10h à 12h

Tarif 8,40 € par famille dans la limite de 4 personnes par famille

Max Limité à 4 familles

réservation sur https://reservation.mimizan-tourisme.com/ .

Fronton Municipal du bourg Avenue de la gare Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Pala en famille au fronton de Mimizan bourg

L’événement Pala en famille au fronton de Mimizan bourg Mimizan a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Mimizan