Pala en famille au fronton de Mimizan bourg Fronton Municipal du bourg Mimizan
Pala en famille au fronton de Mimizan bourg Fronton Municipal du bourg Mimizan mardi 28 juillet 2026.
Mimizan
Pala en famille au fronton de Mimizan bourg
Fronton Municipal du bourg Avenue de la gare Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 12:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Pala en famille
A partir de 6 ans
De 10h à 12h
Tarif 8,40 € par famille dans la limite de 4 personnes par famille
Max Limité à 4 familles
réservation sur https://reservation.mimizan-tourisme.com/ .
Fronton Municipal du bourg Avenue de la gare Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Pala en famille au fronton de Mimizan bourg
L’événement Pala en famille au fronton de Mimizan bourg Mimizan a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Mimizan
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