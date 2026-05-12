Atelier Calligraphie Mimizan
Atelier Calligraphie Mimizan vendredi 31 juillet 2026.
Mimizan
Atelier Calligraphie
Musée-Prieuré Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
A la manière des moines copistes du prieuré ou du scribe personnel du seigneur, viens te plonger dans l’art de la belle écriture: la calligraphie.
Atelier à partir de 10 ans (présence des parents) et ouvert aux adultes. N’oublie pas de porter des vêtements risque-tout.
Réservation obligatoire au 05 58 09 00 61 ou à musee@mimizan.com. .
Musée-Prieuré Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 00 61 musee@mimizan.com
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English : Atelier Calligraphie
L’événement Atelier Calligraphie Mimizan a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Mimizan
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