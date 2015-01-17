Atelier Carapaces à plumes Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux

Atelier Carapaces à plumes Samedi 17 janvier 2026, 15h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-17T15:00:00 – 2026-01-17T17:00:00

Fin : 2026-01-17T15:00:00 – 2026-01-17T17:00:00

Sam. 17 jan. – 15h

A l’occasion du lancement de son exposition au Carré Blanc, viens créer en compagnie de Gaëlle un personnage imaginaire en papier découpé et t’initier à la gravure.

Atelier suivi d’un goûter

Âge 5+ | 2h

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 84 78 67 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

Avec Gaelle Allart – dans le cadre de l’exposition Les bêtes au bois dormant culture Tinqueux