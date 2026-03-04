Atelier carnet de croquis à l’aquarelle (parent/enfant) à Meneham Kerlouan

Atelier carnet de croquis à l’aquarelle (parent/enfant) à Meneham

Observation de la nature à l’aquarelle

Venez découvrir l’aquarelle dans un somptueux décor. En duo parent-enfant, vous réaliserez vos premières esquisses en carnet et repartirez avec toutes les clés pour continuer en autonomie. Pause douceur et matériel inclus SAUF le carnet.

Infos pratiques

– Réservation sur meneham.bzh et dans bureaux d’accueil de Tourisme Côte des Légendes à Meneham, Lesneven et Brignogan

– RDV devant les musées Salou

– Durée 2h

– Jauge de 8 personnes .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

