Atelier carnet de croquis à l’aquarelle (parent/enfant) à Meneham Kerlouan

Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
2026-04-22
Observation de la nature à l’aquarelle
Venez découvrir l’aquarelle dans un somptueux décor. En duo parent-enfant, vous réaliserez vos premières esquisses en carnet et repartirez avec toutes les clés pour continuer en autonomie. Pause douceur et matériel inclus SAUF le carnet.
– Réservation sur meneham.bzh et dans bureaux d’accueil de Tourisme Côte des Légendes à Meneham, Lesneven et Brignogan
– RDV devant les musées Salou
– Durée 2h
– Jauge de 8 personnes .
Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
