Balade botanique entre lande et dunes Kerlouan

Au départ de Meneham, cette balade botanique vous emmène à la découverte de la flore sauvage de la lande et des dunes environnantes. Guidée par Caroline de Florinum, la promenade permet d’observer, d’identifier et de mieux comprendre les plantes qui façonnent ces paysages naturels.

Une sortie conviviale pour porter un nouveau regard sur la richesse végétale du site et apprendre à reconnaître les espèces qui annoncent le retour des beaux jours.

Infos pratiques

– Réservation sur meneham.bzh et dans les accueils de Tourisme Côte des Légendes à Lesneven, Meneham et Brignogan

– Départ devant la Maison de territoire (accueil du site)

– Durée 1h .

