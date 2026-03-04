Atelier carnet de croquis faune et flore de Meneham à l’aquarelle Kerlouan

Atelier carnet de croquis faune et flore de Meneham à l’aquarelle

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:00:00

fin : 2026-04-24 16:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Venez découvrir, dans un lieu enchanteur, l’art de retranscrire la nature à l’aquarelle sur vos carnets de voyage. Vous repartirez avec les bases pour continuer votre carnet tout au long de la saison !

Pause douceur et matériel inclus SAUF carnet de croquis.

Infos pratiques

– Réservation sur meneham.bzh et dans bureaux d’accueil de Tourisme Côte des Légendes à Meneham, Lesneven et Brignogan

– A partir de 16 ans

– RDV devant les musées Salou

– Durée 2h

– Atelier animé par Laëtitia, artisane à Meneham .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

English : Atelier carnet de croquis faune et flore de Meneham à l'aquarelle

