Atelier carnet de croquis faune et flore de Meneham à l’aquarelle Kerlouan
Atelier carnet de croquis faune et flore de Meneham à l’aquarelle Kerlouan vendredi 24 avril 2026.
Atelier carnet de croquis faune et flore de Meneham à l’aquarelle
Site de Meneham Kerlouan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-24 16:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Venez découvrir, dans un lieu enchanteur, l’art de retranscrire la nature à l’aquarelle sur vos carnets de voyage. Vous repartirez avec les bases pour continuer votre carnet tout au long de la saison !
Pause douceur et matériel inclus SAUF carnet de croquis.
Infos pratiques
– Réservation sur meneham.bzh et dans bureaux d’accueil de Tourisme Côte des Légendes à Meneham, Lesneven et Brignogan
– A partir de 16 ans
– RDV devant les musées Salou
– Durée 2h
– Atelier animé par Laëtitia, artisane à Meneham .
Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier carnet de croquis faune et flore de Meneham à l’aquarelle
L’événement Atelier carnet de croquis faune et flore de Meneham à l’aquarelle Kerlouan a été mis à jour le 2026-03-04 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne