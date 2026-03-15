Atelier carnet de voyage au Moulin du Pondy

2 Impasse Moulin du Pondy Le Pondy Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 14:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Venez au Moulin du Pondy le temps d’un après-midi lors d’un atelier carnet de voyage

Au Moulin du Pondy, prenez le temps de créer lors d’un atelier carnet de voyage animé par Aurélie, le dimanche 26 juillet de 14h00 à 17h00.

Placée sous le signe du carnet d’été, cette parenthèse créative vous invite à imaginer un carnet de voyage à votre image en mêlant collages, écriture, couleurs et souvenirs. Aucun niveau en dessin n’est nécessaire apportez simplement vos photos, vos idées et vos envies, et laissez libre cours à votre créativité.

Le matériel est fourni et un goûter est inclus pour partager un moment convivial et inspirant.

Tarif 30 € par personne

Places limitées inscription obligatoire !

Infos et inscriptions lemoulindupondy@gmail.com ou 06 26 71 44 21. 30 .

2 Impasse Moulin du Pondy Le Pondy 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 71 44 21 lemoulindupondy@gmail.com

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English :

Come and spend an afternoon at the Moulin du Pondy for a travel journal workshop

L’événement Atelier carnet de voyage au Moulin du Pondy Le Pondy a été mis à jour le 2026-03-15 par PIT LE DUNOIS