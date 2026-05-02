Atelier Carnet de voyage Rue de l’Océan Jard-sur-Mer
Atelier Carnet de voyage Rue de l’Océan Jard-sur-Mer jeudi 16 juillet 2026.
Jard-sur-Mer
Atelier Carnet de voyage
Rue de l’Océan Médiathèque Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-16 11:30:00
Date(s) :
2026-07-16
.
Rue de l’Océan Médiathèque Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07
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English :
L’événement Atelier Carnet de voyage Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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