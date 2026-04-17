Atelier Cartographie participative du vivant La Moulinette Logonna-Daoulas
Atelier Cartographie participative du vivant La Moulinette Logonna-Daoulas dimanche 10 mai 2026.
Logonna-Daoulas
Atelier Cartographie participative du vivant
La Moulinette 42 Route du Moulin Mer Logonna-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
La Moulinette et l’association Cui-Cui vous invite à co-construire une cartographie participative des paysages et des espèces présents autour de la Moulinette !
Quel est le meilleur coin pour voir passer les oiseaux marins, pour observer les aigrettes ou écouter les chouettes ? Quelles vies se cachent dans ce vieux chêne rempli de cavités, ce vieux tronc couché par la tempête ? Où sont les massifs d’ajoncs qui parfument les sentiers ? Venez partager vos histoires, vos savoirs, vos anecdotes et vos observations et donner vie à cette cartographie collective.
L’animation se déroulera en deux temps
– Une balade pour découvrir les espaces naturels singuliers autour de la Moulinette et partager quelques observations et connaissances sur les paysages, la faune et la flore.
– Un atelier créatif pour construire collectivement notre cartographie du vivant à partir de dessins, papiers découpés, collages, textes…
Sur réservation. À partir de 6 ans. .
La Moulinette 42 Route du Moulin Mer Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 6 30 58 43 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Cartographie participative du vivant
L’événement Atelier Cartographie participative du vivant Logonna-Daoulas a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LANDERNEAU DAOULAS