Atelier Cartographie participative du vivant La Moulinette Logonna-Daoulas

Logonna-Daoulas

Atelier Cartographie participative du vivant

La Moulinette 42 Route du Moulin Mer Logonna-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

La Moulinette et l’association Cui-Cui vous invite à co-construire une cartographie participative des paysages et des espèces présents autour de la Moulinette !

Quel est le meilleur coin pour voir passer les oiseaux marins, pour observer les aigrettes ou écouter les chouettes ? Quelles vies se cachent dans ce vieux chêne rempli de cavités, ce vieux tronc couché par la tempête ? Où sont les massifs d’ajoncs qui parfument les sentiers ? Venez partager vos histoires, vos savoirs, vos anecdotes et vos observations et donner vie à cette cartographie collective.

L’animation se déroulera en deux temps

– Une balade pour découvrir les espaces naturels singuliers autour de la Moulinette et partager quelques observations et connaissances sur les paysages, la faune et la flore.

– Un atelier créatif pour construire collectivement notre cartographie du vivant à partir de dessins, papiers découpés, collages, textes…

Sur réservation. À partir de 6 ans. .

La Moulinette 42 Route du Moulin Mer Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 6 30 58 43 64

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English : Atelier Cartographie participative du vivant

L’événement Atelier Cartographie participative du vivant Logonna-Daoulas a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LANDERNEAU DAOULAS