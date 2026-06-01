Atelier Ce plat est en morceaux, Museu de Lisboa – Teatro Romano, Lisbon

Atelier Ce plat est en morceaux 13 et 14 juin Museu de Lisboa – Teatro Romano Lisbon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Qu’est-ce qu’une luzerne? A quoi sert un roquet? Dans cet atelier, à partir de fragments de putois, de bols, de cantares et d’alguidares, on observe des formes et des décorations et, en faisant appel à la mémoire et à la créativité, on découvre des objets du quotidien d’autrefois.

Museu de Lisboa – Teatro Romano Rua de São Mamede 3A Lisbon 1100-532 Santa Maria Maior Lisbon https://museudelisboa.pt/pt/events/26088-escavar-como-um-arqueologo-jea/

JEA

© EGEAC – Museu de Lisboa/Raquel Montez