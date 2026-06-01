Qui est qui au théâtre romain, Museu de Lisboa – Teatro Romano, Lisbon
Qui est qui au théâtre romain, Museu de Lisboa – Teatro Romano, Lisbon samedi 13 juin 2026.
Qui est qui au théâtre romain Samedi 13 juin, 12h00 Museu de Lisboa – Teatro Romano Lisbon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T13:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T13:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00
Qui a fréquenté, travaillé ou passé par le Théâtre romain de Lisbonne? Quelles histoires se cachent dans vos pierres? Et quels secrets révèlent les traces trouvées dans les fouilles ?
Inspiré du jeu classique « Qui est qui ? » , cet atelier invite les participants à endosser le rôle d’archéologues, en explorant les indices conservés au musée pour découvrir les différentes figures qui ont donné vie à cet espace au fil du temps, des acteurs et musiciens aux spectateurs, magistrats et ouvriers.
Museu de Lisboa – Teatro Romano Rua de São Mamede 3A Lisbon 1100-532 Santa Maria Maior Lisbon https://museudelisboa.pt/pt/events/26088-escavar-como-um-arqueologo-jea/ [{« type »: « email », « value »: « reservas@museudelisboa.pt »}]
JEA
© EGEAC – Museu de Lisboa
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