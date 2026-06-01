Thil-Manneville

Atelier céramique enfants

Rue de l’église Thil-Manneville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 10:00:00

fin : 2026-07-13 11:30:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-07-04 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17

L’Atelier Vilaterre vous propose un atelier céramique spécial enfants !

Viens apprendre à travailler la terre et crée tes propres pièces en céramique grâce aux conseils de Virginie !

Il est également possible de faire des ateliers parent/enfant à 50€ le duo.

Dates à la demande parmi toutes celles proposées. .

Rue de l’église Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 41 18 15

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English : Atelier céramique enfants

L’événement Atelier céramique enfants Thil-Manneville a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux