Atelier céramique enfants Thil-Manneville
Atelier céramique enfants Thil-Manneville mardi 16 juin 2026.
Thil-Manneville
Atelier céramique enfants
Rue de l’église Thil-Manneville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 10:00:00
fin : 2026-07-13 11:30:00
Date(s) :
2026-06-16 2026-07-04 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17
L’Atelier Vilaterre vous propose un atelier céramique spécial enfants !
Viens apprendre à travailler la terre et crée tes propres pièces en céramique grâce aux conseils de Virginie !
Il est également possible de faire des ateliers parent/enfant à 50€ le duo.
Dates à la demande parmi toutes celles proposées. .
Rue de l’église Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 41 18 15
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English : Atelier céramique enfants
L’événement Atelier céramique enfants Thil-Manneville a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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