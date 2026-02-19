Atelier Changer les habitudes de sommeil sans pleurs Médiathèque La Source Sallebœuf

Atelier Changer les habitudes de sommeil sans pleurs

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Dans le cadre de la semaine de la petite enfance, nous invitons Audrey Le Maître, consultante en sommeil (0-5 ans) et allaitement pour animer l’atelier Changer les habitudes du sommeil, sans pleurs . Ouvert à tous, sur inscription. .

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Changer les habitudes de sommeil sans pleurs

L’événement Atelier Changer les habitudes de sommeil sans pleurs Sallebœuf a été mis à jour le 2026-02-16 par OT de l’Entre-deux-Mers