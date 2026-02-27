Guinguette du Château Lalande-Labatut Château Lalande-Labatut Sallebœuf

Guinguette du Château Lalande-Labatut

Château Lalande-Labatut 38 Chemin de Labatut Sallebœuf Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-26 2026-07-13 2026-07-24 2026-08-14 2026-08-28 2026-09-11

Nous vous donnons rendez-vous dès 19 h pour la seule et unique guinguette de l’été. Il ne faudra donc pas la manquer. Et pour cela, nous vous recommandons de réserver via notre site internet ou par téléphone. Au programme, divers tapas et la fameuse paëlla de Pierre Etienne, des planches, des gourmandises, des desserts glacés concoctés par nos soins et autres surprises culinaires… Côté bar, tous nos vins Château Lalande Labatut blancs secs et moelleux, rosés secs et moelleux, rouges sans oublier nos bulles. Pour animer votre soirée, le groupe pop-rock Last Rain distillera sa musique en deux temps une 1ère partie pour accompagner le repas, une seconde pour vous faire danser. Enfin, veille de fête nationale oblige, une surprise vous attend à la nuit tombée. Sur réservation, places limitées. .

Château Lalande-Labatut 38 Chemin de Labatut Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 21 23 18 tourisme@vignobles-falxa.fr

