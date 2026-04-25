Atelier créatif pour la Fête des mères Médiathèque La Source Sallebœuf
Atelier créatif pour la Fête des mères Médiathèque La Source Sallebœuf mercredi 27 mai 2026.
Sallebœuf
Atelier créatif pour la Fête des mères
Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:30:00
fin : 2026-05-27 12:30:00
Date(s) :
2026-05-27
A partir d’objets naturels, vos enfants vous prépareront un joli cadeau de fête des mamans. Sur inscription, à partir de 6 ans. .
Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.com
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English : Atelier créatif pour la Fête des mères
L’événement Atelier créatif pour la Fête des mères Sallebœuf a été mis à jour le 2026-04-25 par OT de l’Entre-deux-Mers