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Atelier créatif pour la Fête des mères Médiathèque La Source Sallebœuf

Atelier créatif pour la Fête des mères Médiathèque La Source Sallebœuf

Atelier créatif pour la Fête des mères Médiathèque La Source Sallebœuf mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Médiathèque La Source

Adresse : 6 Avenue des Vignes

Ville : 33370 Sallebœuf

Département : Gironde

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Sallebœuf

Atelier créatif pour la Fête des mères

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:30:00
fin : 2026-05-27 12:30:00

Date(s) :
2026-05-27

A partir d’objets naturels, vos enfants vous prépareront un joli cadeau de fête des mamans. Sur inscription, à partir de 6 ans.   .

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80  mediatheque.salleboeuf@gmail.com

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English : Atelier créatif pour la Fête des mères

L’événement Atelier créatif pour la Fête des mères Sallebœuf a été mis à jour le 2026-04-25 par OT de l’Entre-deux-Mers

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