Atelier créatif pour la Fête des mères Médiathèque La Source Sallebœuf

Sallebœuf

Atelier créatif pour la Fête des mères

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:30:00

fin : 2026-05-27 12:30:00

Date(s) :

2026-05-27

A partir d’objets naturels, vos enfants vous prépareront un joli cadeau de fête des mamans. Sur inscription, à partir de 6 ans. .

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.com

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English : Atelier créatif pour la Fête des mères

L’événement Atelier créatif pour la Fête des mères Sallebœuf a été mis à jour le 2026-04-25 par OT de l’Entre-deux-Mers