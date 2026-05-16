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Atelier créatif pour la fête des pères Médiathèque La Source Sallebœuf

Atelier créatif pour la fête des pères Médiathèque La Source Sallebœuf

Atelier créatif pour la fête des pères Médiathèque La Source Sallebœuf mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Médiathèque La Source

Adresse : 6 Avenue des Vignes

Ville : 33370 Sallebœuf

Département : Gironde

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Sallebœuf

Atelier créatif pour la fête des pères

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:30:00
fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :
2026-06-17

On ne vous en dira pas plus mais inscrivez vos enfants et il se régaleront à vous préparer un joli cadeau de fête des pères. Sur inscription, à partir de 7 ans.   .

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80  mediatheque.salleboeuf@gmail.com

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English :

L’événement Atelier créatif pour la fête des pères Sallebœuf a été mis à jour le 2026-05-16 par OT de l’Entre-deux-Mers

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