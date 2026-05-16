Atelier créatif pour la fête des pères Médiathèque La Source Sallebœuf

Sallebœuf

Atelier créatif pour la fête des pères

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:30:00

fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :

2026-06-17

On ne vous en dira pas plus mais inscrivez vos enfants et il se régaleront à vous préparer un joli cadeau de fête des pères. Sur inscription, à partir de 7 ans. .

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.com

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English :

L’événement Atelier créatif pour la fête des pères Sallebœuf a été mis à jour le 2026-05-16 par OT de l’Entre-deux-Mers