Atelier créatif pour la fête des pères Médiathèque La Source Sallebœuf
Atelier créatif pour la fête des pères Médiathèque La Source Sallebœuf mercredi 17 juin 2026.
Sallebœuf
Atelier créatif pour la fête des pères
Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:30:00
fin : 2026-06-17 17:00:00
Date(s) :
2026-06-17
On ne vous en dira pas plus mais inscrivez vos enfants et il se régaleront à vous préparer un joli cadeau de fête des pères. Sur inscription, à partir de 7 ans. .
Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.com
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English :
L’événement Atelier créatif pour la fête des pères Sallebœuf a été mis à jour le 2026-05-16 par OT de l’Entre-deux-Mers
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