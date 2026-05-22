Atelier jaspage (décoration de livre) Médiathèque de Salleboeuf Sallebœuf

Sallebœuf

Atelier jaspage (décoration de livre)

Médiathèque de Salleboeuf 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20 16:30:00

Date(s) :

2026-06-20

La médiathèque de Salleboeuf vous propose un atelier d’initiation à la technique du jaspage (décoration de la tranche du livre), animé par l’illustratrice Marion G. RIOUT. Pensez à apportez votre propre livre à customiser. Sur inscription, à partir de 12 ans. .

Médiathèque de Salleboeuf 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier jaspage (décoration de livre)

L’événement Atelier jaspage (décoration de livre) Sallebœuf a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de l’Entre-deux-Mers