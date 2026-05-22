Atelier jaspage (décoration de livre) Médiathèque de Salleboeuf Sallebœuf
Atelier jaspage (décoration de livre) Médiathèque de Salleboeuf Sallebœuf samedi 20 juin 2026.
Sallebœuf
Atelier jaspage (décoration de livre)
Médiathèque de Salleboeuf 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-20 16:30:00
Date(s) :
2026-06-20
La médiathèque de Salleboeuf vous propose un atelier d’initiation à la technique du jaspage (décoration de la tranche du livre), animé par l’illustratrice Marion G. RIOUT. Pensez à apportez votre propre livre à customiser. Sur inscription, à partir de 12 ans. .
Médiathèque de Salleboeuf 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.com
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English : Atelier jaspage (décoration de livre)
L’événement Atelier jaspage (décoration de livre) Sallebœuf a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de l’Entre-deux-Mers
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