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Atelier jaspage (décoration de livre) Médiathèque de Salleboeuf Sallebœuf

Atelier jaspage (décoration de livre) Médiathèque de Salleboeuf Sallebœuf

Atelier jaspage (décoration de livre) Médiathèque de Salleboeuf Sallebœuf samedi 20 juin 2026.

Lieu : Médiathèque de Salleboeuf

Adresse : 6 Avenue des Vignes

Ville : 33370 Sallebœuf

Département : Gironde

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Sallebœuf

Atelier jaspage (décoration de livre)

Médiathèque de Salleboeuf 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-20 16:30:00

Date(s) :
2026-06-20

La médiathèque de Salleboeuf vous propose un atelier d’initiation à la technique du jaspage (décoration de la tranche du livre), animé par l’illustratrice Marion G. RIOUT. Pensez à apportez votre propre livre à customiser. Sur inscription, à partir de 12 ans.   .

Médiathèque de Salleboeuf 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80  mediatheque.salleboeuf@gmail.com

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English : Atelier jaspage (décoration de livre)

L’événement Atelier jaspage (décoration de livre) Sallebœuf a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de l’Entre-deux-Mers

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