Festival Cinéma du Réel projections documentaires Médiathèque La Source Sallebœuf
Festival Cinéma du Réel projections documentaires Médiathèque La Source Sallebœuf vendredi 12 juin 2026.
Sallebœuf
Festival Cinéma du Réel projections documentaires
Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12 21:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-25
Depuis 4 ans, la médiathèque participe à la diffusion des films sélectionnés dans le cadre du festival du Cinéma du Réel. Dans ce cadre et dans notre souhait de promouvoir le cinéma documentaire, nous vous proposons deux soirées la première, le 12 juin, avec la diffusion du film Les Enfants sans terre de René Ballesteros, (France Chili, 2026). La seconde, le 25 juin, avec non pas un mais deux films With Love and Rage de Bojina Panayotova (France, 2026) et Maria a piedi nudi de Rebecca Digne (France, 2026). Ces séances sont gratuites et ouvertes à tous. .
Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.com
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English : Festival Cinéma du Réel projections documentaires
L’événement Festival Cinéma du Réel projections documentaires Sallebœuf a été mis à jour le 2026-05-14 par OT de l’Entre-deux-Mers
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