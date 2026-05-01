Garden party de Pey La Tour Pey La Tour Sallebœuf
Garden party de Pey La Tour Pey La Tour Sallebœuf dimanche 24 mai 2026.
Sallebœuf
Garden party de Pey La Tour
Pey La Tour 32 Avenue de la Tour Sallebœuf Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 19:30:00
fin : 2026-05-24 22:00:00
Date(s) :
2026-05-24 2026-06-21 2026-07-12 2026-08-30 2026-09-12
Elles reviennent pour la 3e année consécutive. Vous adorez ces soirées cocktails dinatoire et brasero, où gastronomie rime avec musique live et moment suspendu Sous Les Cèdres… Au menu une coupe de crémant offerte à votre arrivée, pièces apéritives, entrée, poisson et viande au brasero, buffet de desserts… le tout dans une ambiance vivante avec un artiste en concert live sur la scène du Bar Sous Les Cèdres. Réservations possibles en ligne. .
Pey La Tour 32 Avenue de la Tour Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 68 34 41 reservation@peylatour.com
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English : Garden party de Pey La Tour
L’événement Garden party de Pey La Tour Sallebœuf a été mis à jour le 2026-05-15 par OT de l’Entre-deux-Mers
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