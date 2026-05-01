Les guinguettes du tilleul au Château Lafite Monteil Château Lafite Monteil Sallebœuf
Les guinguettes du tilleul au Château Lafite Monteil Château Lafite Monteil Sallebœuf jeudi 21 mai 2026.
Sallebœuf
Les guinguettes du tilleul au Château Lafite Monteil
Château Lafite Monteil 45 Avenue Louis Venot Sallebœuf Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:00:00
fin : 2026-06-18 23:59:00
Date(s) :
2026-05-21 2026-06-18 2026-07-23
Les Guinguettes du Tilleul reviennent pour profiter du charme du domaine, en musique, en famille ou entre amis. Au programme concert, DJ set, restauration sur place (food trucks ou grillades savoureuses le 18 juin), vente de vins et de quoi se divertir pour les petits comme pour les grands. Billard, molky, jeux de sociétés… N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Réservations en ligne possibles. .
Château Lafite Monteil 45 Avenue Louis Venot Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 12 93 95 contact@chateau-lafite-monteil.com
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English : Les guinguettes du tilleul au Château Lafite Monteil
L’événement Les guinguettes du tilleul au Château Lafite Monteil Sallebœuf a été mis à jour le 2026-05-14 par OT de l’Entre-deux-Mers
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