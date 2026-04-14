Atelier Kintsugi acte 2 Médiathèque La Source Sallebœuf

Sallebœuf

Atelier Kintsugi acte 2

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 16:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Bienvenue à la deuxième édition des ateliers Kintsugi de Laura. Vous avez adoré le premier, revenez pour le deuxième. Vous avez manqué le premier, venez pour le deuxième. Venez avec votre objet en céramique ou porcelaine à réparer et vous le ferez sur place, sous les conseils avisés de Laura. Sur inscription, pour adolescents et adultes. .

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.com

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English : Atelier Kintsugi acte 2

L’événement Atelier Kintsugi acte 2 Sallebœuf a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Entre-deux-Mers