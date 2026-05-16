Diner vigneron Pey La Tour Sallebœuf

Sallebœuf

Diner vigneron

Pey La Tour 32 Avenue de la Tour Sallebœuf Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:30:00

fin : 2026-06-18 22:00:00

Date(s) :

2026-06-18 2026-07-30 2026-08-13 2026-09-17

Ici, le vin raconte aussi une histoire… celle d’un village et de celles et ceux qui le font vivre. Les dîners vignerons, ce sont des soirées où nous mettons à l’honneur un vigneron local, venu partager ses cuvées directement avec vous. Le principe est simple vous profitez de la carte habituelle du restaurant, et le vigneron vous fait découvrir ses vins, expliqués par celui ou celle qui les élabore. Un moment vrai, chaleureux, sans filtre. Et si le coup de cœur est là, les bouteilles sont disponibles à la vente sur place, pour prolonger l’expérience à la maison. Des rencontres, des échanges, du goût… et toujours cette même envie créer du lien autour de la table. Les domaines représentés sont les suivants Château Lalande Labatut, Château Milon-Lestribeau, Château Lafite Monteil et Dourthe Pey La Tour. .

Pey La Tour 32 Avenue de la Tour Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 68 34 41 reservation@peylatour.com

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English :

L’événement Diner vigneron Sallebœuf a été mis à jour le 2026-05-16 par OT de l’Entre-deux-Mers