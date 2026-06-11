Sallebœuf

Vide-greniers

Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Venez profiter d’une journée conviviale et chaleureuse à l’occasion du vide-greniers de Sallebœuf ! Organisé sur l’Avenue des Vignes, cet événement rassemble exposants, chineurs et visiteurs dans une ambiance festive et familiale. De 9h à 18h, partez à la recherche d’objets insolites, de bonnes affaires et de trésors oubliés tout en découvrant le charme de la commune. Une belle occasion de flâner, de partager un moment agréable et de profiter des animations de Sallebœuf en fête. .

Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 21 21 33 maireidesalleboeuf@wanadoo.fr

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Sallebœuf a été mis à jour le 2026-06-11 par OT de l’Entre-deux-Mers