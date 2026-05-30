Atelier Chant Interconservatoire des élèves d’Art dramatique
Atelier Chant Interconservatoire des élèves d’Art dramatique lundi 1 juin 2026.
Une chargée de production et une régisseuse tentent désespérement d’encadrer une audition à laquelle se présentent de jeunes postulants aux profils variés et aux aspirations débordantes.
Miroir d’une année de travail au sein de l’Atelier Chant interconservatoire proposée aux élèves des classes d’Art Dramatique.
Direction : Colette Hochain
Mise en scène : Simon-Pierre RIGAUDY et Danaï PARMANTIER
Chef de Chant et piano : Emmanuel DUBUS
Italienne, scène et orchestre d’après J.-F. Sivadier.
Le lundi 01 juin 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-01T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-02T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-01T20:00:00+02:00_2026-06-01T21:30:00+02:00
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr