Atelier Chant Interconservatoire des élèves d’Art dramatique

Une chargée de production et une régisseuse tentent désespérement d’encadrer une audition à laquelle se présentent de jeunes postulants aux profils variés et aux aspirations débordantes.

Miroir d’une année de travail au sein de l’Atelier Chant interconservatoire proposée aux élèves des classes d’Art Dramatique.

Direction : Colette Hochain

Mise en scène : Simon-Pierre RIGAUDY et Danaï PARMANTIER

Chef de Chant et piano : Emmanuel DUBUS

Italienne, scène et orchestre d’après J.-F. Sivadier.

Le lundi 01 juin 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-02T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-01T20:00:00+02:00_2026-06-01T21:30:00+02:00



+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr



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