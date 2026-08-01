Atelier Chant Karaoké MAISON GARBAY Luglon

Informations pratiques

Luglon

Atelier Chant Karaoké

MAISON GARBAY 1 Place de la Grande Lande Luglon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:00:00

fin : 2026-08-21 16:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Atelier chant karaoké les vendredis 7 et 21 août de 14h à 16h à la Maison Garbay

Un moment convivial ou tout un chacun peut s’adonner à chanter toutes les chansons qu’il aime, seul ou à plusieurs. Philippe vous accompagne et vous guide avec ses connaissances et son matériel.

Atelier chant karaoké les vendredis 7 et 21 août de 14h à 16h à la Maison Garbay

Un moment convivial ou tout un chacun peut s’adonner à chanter toutes les chansons qu’il aime, seul ou à plusieurs. Philippe vous accompagne et vous guide avec ses connaissances et son matériel.

Gratuit et ouvert à toutes et tous. .

MAISON GARBAY 1 Place de la Grande Lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 09 41 99 info@maisongarbay.fr

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English : Atelier Chant Karaoké

Karaoke Singing Workshop: Fridays, August 7 and 21, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m. at Maison Garbay

A fun, friendly gathering where everyone can enjoy singing all their favorite songs, either alone or in a group. Philippe will accompany and guide you with his expertise and equipment.

L’événement Atelier Chant Karaoké Luglon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cœur Haute Lande